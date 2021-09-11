У Пентагона прошла траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Траурная церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года прошла в субботу у здания Пентагона, на которое 20 лет назад террористы направили один из захваченных ими пассажирских авиалайнеров. На мероприятии, которое транслировали американские телеканалы, выступили в том числе министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"От лица министерства обороны позвольте мне вновь выразить глубочайшие соболезнования семьям и близким всех погибших 11 сентября, в том числе тех 184 человек, которых мы потеряли в результате атаки на Пентагон", - заявил глава американского военного ведомства.

В начале церемонии после минуты молчания имена жертв нападения террористов на Пентагон были зачитаны под звуки ударов колокола.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.