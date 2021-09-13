Эксперт: новые ракетные пуски КНДР не нарушают резолюции Совбеза ООН

СЕУЛ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Пуски новой крылатой ракеты большой дальности, проведенные КНДР 11 и 12 сентября, не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в понедельник корреспонденту ТАСС военный источник в Сеуле.

"Совбез не вводил какие-либо ограничения на разработку или испытания Северной Кореей крылатых ракет, которые представляют меньшую угрозу, чем баллистические ракеты, способные нести ядерный заряд в том числе через океан", - отметил военный. В этой связи, указал он, в отношении КНДР "вряд ли последуют какие-либо ответные шаги" со стороны международного сообщества.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в понедельник сообщило, что военные КНДР на минувших выходных успешно провели "испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие". По данным ЦТАК, "крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км".

Совет Безопасности ООН 5 августа 2017 года ужесточил санкционный режим в отношении Пхеньяна в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Резолюция 2371 предусматривает запрет на экспорт из КНДР целого ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов. Также странам, где работают северокорейские рабочие, было запрещено увеличивать их число.

11 сентября 2017 года СБ ООН принял новый пакет санкций в отношении КНДР. Эта мера была вызвана проведенным 3 сентября 2017 года очередным испытанием ядерного оружия в стране. Резолюция 2375 ввела запрет на закупку у КНДР текстиля, поставки в страну природного газа и его конденсатов, на создание совместных предприятий с юридическими лицами из КНДР. Также были введены ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки - не более 2 млн баррелей в год.