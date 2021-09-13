ООН выделит $20 млн на помощь Афганистану

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН направит $20 млн на поддержку гуманитарных операций в Афганистане. Об этом заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерриш в обращении к участникам донорской конференции в Женеве.

"Сегодня мы объявляем, что направим $20 млн через Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации на поддержку гуманитарных операций в Афганистане", - говорится в обращении, текст которого распространила в понедельник пресс-служба генсека.

Генеральный секретарь ООН напомнил, что цель проходящей в понедельник конференции - собрать $606 млн за ближайшие четыре месяца. В то же время он подчеркнул, что для помощи Афганистану нужна работа и по другим направлениям. Гутерриш, в частности, указал на необходимость обеспечения доступа гуманитарных работников в различные части страны, а особенно - доставки грузов из других стран. Для этого важно восстановить работу аэропорта Кабула. "Нам нужна возможность перемещать сотрудников и помощь в страну и из нее", - сказал он, отметив, что Служба гуманитарных воздушных перевозок ООН организовала воздушные трассы из Исламабада в Кандагар, Мазари-Шариф и Герат, перевозки по которым идут с конца августа, но этого недостаточно.

Кроме того, добавил Гутерриш, международное сообщество должно способствовать защите прав афганцев, особенно женщин и девочек. "Афганские женщины и девочки хотят быть уверенными, что то, что они приобрели, не будет потеряно, двери не закроются и надежда не угаснет", - добавил он.

Генеральный секретарь ООН также подчеркнул, что хотя сейчас необходима срочная помощь, нельзя забывать о долгосрочных перспективах страны. Только выход Афганистана на путь устойчивого развития обеспечит достойную жизнь его гражданам. "Наша поддержка нужна афганцам на долгое время", - сказал он.

Гутерриш в понедельник принимает участие созванной им донорской конференции по помощи Афганистану в Женеве.