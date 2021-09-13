Блинкен заявил, что США не будут полагаться на талибов в вопросе борьбы с терроризмом

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены полагаться на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в деле борьбы с терроризмом в Афганистане, но будут привлекать талибов к ответу за взятые обязательства в этой связи. Об этом говорится в тексте вступительной речи американского госсекретаря Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Выдержки из выступления распространила в понедельник газета The Hill .

"Талибан" обязался не допустить, чтобы террористические группировки, включая "Аль-Каиду" (запрещена в РФ) и "Исламское государство в Хорасане" (является ответвлением запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"), использовали Афганистан в качестве базы для внешних операций, которые могут угрожать США или нашим союзникам. Мы будем привлекать их к ответственности за это. Это не значит, что мы будем полагаться на них", - заявит в понедельник Блинкен на слушаниях, посвященных выводу американских сил из Афганистана и политике Вашингтона в отношении Кабула.

Руководитель внешнеполитического ведомства США намерен выступить в защиту решения вашингтонской администрации о выводе американских войск из Афганистана. "Нет никаких доказательств того, что более длительное пребывание [войск США] в стране сделало бы афганские силы безопасности или афганское правительство более устойчивыми и самостоятельными. Если не хватило 20 лет и сотен миллиардов долларов на поддержку, [военную] технику и подготовку, то почему еще один год, или пять, или десять должны изменить ситуацию?" - считает госсекретарь.

Опять виноват Трамп?

Он также намерен подвергнуть критике действия предыдущей администрации 45-го президента США Дональда Трампа в вопросе затягивания процесса оформления специальных иммиграционных виз (SIV), которые выдаются помогавшим американским военнослужащим переводчикам и другим лицам, а также членам их семей. "За девять месяцев, начиная с марта 2020 года, в Кабуле не было проведено ни одного собеседования с кандидатами на получение SIV. Программа, по сути, находилась в мертвой точке", - отметит Блинкен, добавив, что он запустил этот процесс в начале года.

Госсекретарь расскажет, что многие американцы в исламской республике не прислушались к предупреждениям администрации покинуть страну еще весной. "В марте мы начали призывать их (граждан США) покинуть страну", - подчеркнет шеф американской дипломатии, который пояснит, что Вашингтон предлагал находящимся в Афганистане американцам помощь, в том числе и финансовую в плане оплаты авиабилетов. "Несмотря на эти усилия, на момент начала эвакуации в Афганистане все еще находились тысячи американцев, почти все из которых были эвакуированы к 31 августа. Многие из них имели двойное гражданство и жили в Афганистане годами, десятилетиями, поколениями. Решение о том, покидать или нет место, которое они знают как дом, - это тяжелое решение", - скажет Блинкен.

Это первые запланированные публичные слушания с участием представителя вашингтонской администрации такого ранга с тех пор, как движение "Талибан" захватило власть в исламской республике. Блинкен в августе проводил брифинги для членов Конгресса по Афганистану, но за закрытыми дверями. Как демократы, так и республиканцы подвергали критике действия американского правительства в Афганистане. Как ожидается, ряд членов кабинета президента США Джо Байдена выступит в ближайшие дни на слушаниях в обеих палатах Конгресса по ситуации в исламской республике.