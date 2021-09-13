Блинкен: дальнейшее присутствие США в Афганистане не укрепило бы безопасность страны

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Более продолжительное пребывание сил США в Афганистане не позволило бы укрепить безопасность этой страны. С таким заявлением выступил в понедельник американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Нет свидетельств того, что дальнейшее пребывание сделало бы афганские силы безопасности или власти более устойчивыми или самодостаточными. Если было недостаточно 20 лет [пребывания сил США в стране] и помощи, оборудования и подготовки на миллиарды долларов, почему дополнительный год, пять или 10 лет изменили бы ситуацию?" - отметил он.

Как полагает Блинкен, если бы США не вывели силы из страны, "возобновились бы атаки" на американских военных со стороны боевиков радиального движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Это потребовало бы отправки значительно больших сил США в Афганистан для нашей защиты и предотвращения установления "Талибаном" контроля, были бы потери, в лучшем случае с перспективой вновь оказаться в тупиковой ситуации в Афганистане и застрять там на неопределенный срок, находясь под огнем", - добавил Блинкен.

По версии госсекретаря США, РФ, Китай, Иран и КНДР рассчитывали на то, что "США застрянут в Афганистане еще на десяток лет".