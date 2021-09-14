Прокуратура Гаити требует перевести премьера в статус обвиняемого в убийстве президента

Также, как сообщает местный новостной портал Gazette Haiti, Анри запрещено покидать территорию карибской страны. В прошлую пятницу прокурор Порт-о-Пренса Бед-Фор Клод направил Анри повестку, вызвав его в прокуратуру 14 сентября для дачи показаний по делу об убийстве президента. "В повестке говорится, что <...> подтвержден факт телефонных разговоров в день убийства [президента] между премьер-министром и Жозефом-Феликсом Бадьё, одним из главных подозреваемых", - сообщает издание, отмечая, что эти сведения появились менее чем за сутки до подписания соглашения между властями и оппозицией об урегулировании политического кризиса в стране.

Моиз был смертельно ранен 7 июля во время нападения неизвестных на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Президента похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.