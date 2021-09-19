Бибилов заявил, что народы Южной Осетии и Северной Осетии неразделимы

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Развитие Северной Осетии важно и для развития Южной Осетии, народы неразделимы и продолжат взаимодействие. Об этом сказал в воскресенье президент Южной Осетии Анатолий Бибилов после инаугурации избранного главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

"Для Южной Осетии это тоже очень важно. Мы определенно есть и являемся неразделенным народом. И, конечно, развитие Северной Осетии важно и для жителей Республики Южная Осетия, исходя из того, что большинство жителей Южной Осетии являются гражданами РФ и прописаны в большинстве своем в Северной Осетии. Уверен, что дальнейшее взаимодействие в укреплении интеграционных процессов между РФ в целом и Республикой Южная Осетия будут продолжены, этому способствуют исторические и другие цели", - сказал он.

Бибилов также выразил уверенность, что взаимодействие между республиками будет укрепляться и наращиваться. "Высокое доверие президента РФ, высокое доверие депутатов парламента Северной Осетии и, исходя из этого, высокое доверие народа РСО, без сомнения, станут той основой, где глава [субъекта РФ] все сделает для развития республики. <...> Желаю вам успехов, и уверен, что эти успехи не заставят себя ждать", - заключил Бибилов.

О выборах

В воскресенье депутаты регионального парламента избрали на должность главы региона Сергея Меняйло.

Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.