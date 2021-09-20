ЕС потребовал разъяснений от США в связи с потерей оборонного контракта Францией

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Евросоюз потребовал разъяснений от США в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS). Об этом заявил в понедельник журналистам председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США [по отношению к европейским союзникам]. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения", - заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телеканалу CNN, что разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС. По ее словам, теперь Брюссель должен прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.

В свою очередь, представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примет на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму в более чем 50 млрд евро, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.