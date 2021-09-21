В Канаде завершилось голосование на парламентских выборах

ОТТАВА, 21 сентября. /ТАСС/. Голосование на внеочередных парламентских выборах завершилось в понедельник в Канаде. По данным канадского избиркома, последние участки закрылись в 19:00 по местному времени на тихоокеанском побережье страны (05:00 мск).

Первыми - в 19:00 по времени Оттавы (02:00 мск) - голосование завершили жители острова Ньюфаундленд, самой восточной точки Канады, а в 21:30 (04:30 мск) закрылись участки в наиболее густонаселенных канадских провинциях Квебек и Онтарио. Эти регионы являются ключевыми, так как в них расположены 199 из 338 избирательных округов.

В понедельник в Канаде проходили 44-е парламентские выборы в Палату общин (нижняя палата). Лидер победившей партии станет премьер-министром. Очередные выборы должны были состояться в 2023 году, однако возглавляемая действующим премьером Джастином Трюдо Либеральная партия Канады не имеет большинства в парламенте. В связи с этим 15 августа глава правительства объявил о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов на 20 сентября.

Избирком Канады начал публиковать предварительные данные голосования сразу после закрытия участков на востоке страны.