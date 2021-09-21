Движение "Талибан" назначило двух новых министров во временное правительство Афганистана

КАИР, 21 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) назначило двух новых министров во временное правительство страны. Об этом на пресс-конференции в Кабуле во вторник заявил представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид.

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"Нуриддин Азизи, бизнесмен из провинции Панджшер, назначается министром торговли. Его заместителем становится предприниматель из провинции Баглан Мохаммад Башир. <...> Доктор Галандар Ибад будет возглавлять министерство здравоохранения", - указал представитель "Талибана", выступление которого в прямом эфире транслировал афганский телеканал Ariana News.

Помимо этого, радикалы назначили известного политолога Назара Мохаммада Мутмаина главой Национального олимпийского комитета Афганистана, а "инженера Наджибуллу главой государственного агентства по атомной энергетике".

Кроме того, отбывший срок в американской тюрьме Гуантанамо полевой командир талибов Абдул Каюм Закир стал заместителем главы Минобороны муллы Якуба.

Как уточнил Муджахид, в "Талибане" по-прежнему нацелены на то, чтобы сделать правительство максимально инклюзивным, включив в него представителей различных этнических и религиозных меньшинств Афганистана.