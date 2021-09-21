Грузия не признала выборы в Госдуму в Крыму

ТБИЛИСИ, 21 сентября. /ТАСС/. Грузия не признает проведенные в Крыму выборы в Государственную думу. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Грузии.

МИД Грузии "не признает парламентские выборы, проведенные Российской Федерацией в Крыму и городе Севастополь 17-19 сентября 2021 года", говорится в заявлении. В ведомстве пояснили, что считают факт проведения выборов в Крыму "нарушением украинского законодательства".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в России в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов партия "Единая Россия" набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, а также победила в 198 одномандатных округах. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов). В Госдуму проходят также преодолевшие пятипроцентный барьер КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Новые люди".