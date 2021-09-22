Глава Северного командования ВС США назвал Россию основной военной угрозой

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Россия якобы представляет для США основную военную угрозу. С таким утверждением выступил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк в интервью журналу Air Force Magazine. Он также возглавляет американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

"Россия сегодня является основной военной угрозой для родины. Это не Китай, это Россия", - утверждал он. По версии Ванхёрка, хотя Китай и является "долгосрочной экзистенциальной угрозой" для Америки, Россия на сегодняшний день представляет большую угрозу для США в военном плане. "В кинетическом аспекте - подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты, такого рода возможности - Россия является основной военной угрозой", - сказал он, назвав Россию и Китай "равными в некинетических аспектах - кибернетическом, космическом". "Их обоих нужно опасаться", - полагает генерал.

Выступая во вторник на организованной Ассоциацией ВВС США конференции, он назвал баллистические ракеты еще одной формой сдерживания наряду с ядерным оружием.

Военачальник также подчеркнул важность инвестирования ресурсов Пентагона в улучшение американского потенциала в Арктике. "Чтобы конкурировать в Арктике, в этой стратегической среде, нужно быть настойчивым, нужно там присутствовать, - считает глава НОРАД. - Важно то, используете ли вы ресурсы для решения этой проблемы?"

Он считает, что в противном случае американские власти идут на риск, но военнослужащие должны будут последовать этой политике. "Если мы не собираемся вкладывать ресурсы в Арктику, потому что собираемся вкладывать ресурсы в какое-то другое место, это риск, на который идут наши политики, и мы будем идти дальше", - отметил генерал.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты" заявил, что геополитические эксперименты США запускают цепную реакцию, дестабилизирующую целые регионы, в том числе сам Запад. По его мнению, США и их союзники "должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз".