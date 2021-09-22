Глава МИД Австралии заявила, что партнерство AUKUS не является военным альянсом

СИДНЕЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) было создано для обмена технологиями и не является военным альянсом или союзом, обеспечивающим безопасность участников. С таким заявлением выступила в среду министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Она подчеркнула, что AUKUS - "это партнерство для обмена технологиями и возможностями, а не военный союз или пакт о безопасности". "Это <…> ценная возможность еще раз подчеркнуть приоритеты Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, которыми являются свобода, открытость, стабильность, безопасность и инклюзивность. Договоренности [в рамках AUKUS] касаются национальной безопасности Австралии и наших постоянных усилий по обеспечению стабильности региона", - отметила глава внешнеполитического ведомства в ходе онлайн-брифинга для журналистов.

Также Пейн заявила, что "создание AUKUS позволило [австралийскому правительству] добиться наиболее значимых для национальных интересов Австралии результатов за всю историю отношений [с США]".

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму более чем 50 млрд евро, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Париж обвинил австралийские власти в преднамеренном обмане и отозвал своих послов в Австралии и США для консультаций.