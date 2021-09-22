Глава МИД ФРГ высказался против выступления талибов на Генассамблее ООН

БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против выступления представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом глава внешнеполитического ведомства ФРГ заявил в среду в Нью-Йорке.

"Я не думаю, что выступление [талибов] в Организации Объединенных Наций принесет пользу", - приводит слова Мааса агентство DPA. Он отметил, что в настоящее время важно, чтобы талибы обеспечивали соблюдение прав человека, особенно женщин, четко отделяли себя от террористических групп, а также включили в состав правительства представителей других категорий населения. От этого зависит то, как будут дальше строиться отношения с новым правительством в Кабуле, подчеркнул глава МИД ФРГ.

"На мой взгляд, выступление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций <...> не является подходящей основой для реального достижения прогресса в данном вопросе", - заключил Маас.

Во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил ТАСС, что движение "Талибан" обратилось в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, и направило кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации. Решение относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня принимает сформированный на прошлой неделе аккредитационный комитет 76-й сессии. В него традиционно входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира.