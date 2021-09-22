В КНР назвали оборонное соглашение США, Австралии и Великобритании безответственным

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Создание партнерства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) в сфере безопасности подрывает региональную безопасность и является чрезвычайно безответственным шагом. Об этом заявил в среду посол КНР в США Цинь Ган на видеоконференции, организованной фондом Джорджа Буша - старшего и центром Джимми Картера.

"Сотрудничество по ядерным подлодкам между США, Великобританией и Австралией лишь ускорит гонку вооружений. Оно подрывает региональный мир и стабильность и пренебрегает международными усилиями по нераспространению [ядерных вооружений]", - указал китайский дипломат. "Это чрезвычайно безответственно", - заключил он.

По словам посла КНР, "вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе должны совместно решаться" расположенными там странами. "Китай будет пристально следить за развитием ситуации", - отметил Цинь Ган.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения австралийская сторона, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных субмарин, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем, где это решение уже назвали ударом в спину. Китай предупредил, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвал участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.