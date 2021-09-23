В ФБР не прокомментировали утверждения Киева о помощи в деле о покушении на Шефира

ВАШИНГТОН, 23 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США в четверг не комментирует возможность оказания помощи украинским правоохранительным органам в расследовании дела о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

"У ФБР нет комментариев", - ответили в пресс-службе бюро на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать высказывания первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, который заявил, что Вашингтон обещал Киеву помощь в расследовании покушения. Он сообщил, что в среду Украина получила подтверждение от "американских коллег предоставить посильную помощь, чтобы обеспечить максимально оперативное раскрытие этого преступления".

Ранее сотрудники ФБР принимали участие в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета на Украине.

В среду под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. Он не пострадал, однако ранения получил водитель, он доставлен в больницу. По машине было сделано 18 выстрелов. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что по факту происшествия открыто уголовное дело.