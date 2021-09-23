Глава МИД Венгрии заявил, что страна больше не будет принимать афганских беженцев

ООН, 23 сентября. /ТАСС/. Венгрия больше не будет принимать беженцев из Афганистана. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Категорически нет", - ответил он на вопрос о том, планируют ли власти страны продолжить прием беженцев из Афганистана на своей территории. "Мы эвакуировали тех афганцев, которые сотрудничали с нашими войсками, которые помогали им, но на этом - все", - подчеркнул глава венгерского МИД.

"Никаких больше мигрантов из Афганистана", - указал он. Сийярто отметил, что "Евросоюз, к сожалению, повторяет ошибки, допущенные в 2015 году" с той лишь разницей, что "тогда на южных границах [ЕС] были исключительно сирийцы, а теперь это афганцы".

Сийярто подчеркнул, что Венгрия по-прежнему расценивает США в качестве своего партнера, однако признал, что вывод западных сил из Афганистана "носил, к сожалению, провальный" характер. "Мы бы хотели, чтобы операция прошла успешно, но этого не произошло", - отметил глава венгерского МИД.

По его словам, нельзя допустить, чтобы с выводом западных войск Афганистан стал пристанищем для террористов, а в западные страны хлынул поток незаконных мигрантов. "На данный момент нет ощущения, что мы добьемся успеха по этим двум [направлениям]", - констатировал глава МИД Венгрии.

26 августа агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Венгрии Тибора Бенко сообщило, что власти республики объявили о завершении операции по эвакуации граждан страны и афганцев, работавших на ее вооруженные силы. Всего было вывезено 540 человек.