Госсекретарь США приветствовал освобождение двух канадцев властями Китая

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Администрация США приветствует решение властей КНР освободить канадцев, задержанных китайской стороной в 2018 году. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном в пятницу пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Правительство США и международное сообщество приветствуют решение властей КНР освободить граждан Канады Майкла Коврига и Майкла Спэйвора после того, как в течение двух с половиной лет их необоснованно содержали в заключении. Мы рады, что они возвращаются в Канаду", - отметил Блинкен.

Как заявил ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Ковриг и Спэйвор вылетели на родину.

1 декабря 2018 года финдиректор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадца Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организацией Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадца обвинялись в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест. Оттава считает их задержание незаконным.

4 сентября суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения. В тот же день Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу, которая сразу после этого вылетела в Китай.