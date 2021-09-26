Bild: Лашет при голосовании на выборах в Бундестаг неправильно сложил бюллетень

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет при голосовании на выборах в Бундестаг неправильно сложил избирательный бюллетень, и окружающие, включая журналистов, смогли увидеть, кого он выбрал. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild .

В целом это является ошибкой и так нельзя было бросать бюллетень в урну, поскольку в германском основном законе говорится о том, что избиратель должен так складывать его, "чтобы не было видно, за кого подан голос". В ЦИК ФРГ тем не менее пояснили, что для лидера ХДС никаких последствий ошибка иметь не будет, поскольку она была неумышленной, а подобные инциденты порой случаются. Лашет проголосовал на одном из участков в городе Ахен.

В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список.

Лашет отдал первый голос за кандидата от ХДС в избирательном округе, а второй - за блок ХДС/ХСС. Он заявил журналистам, что выборы "определят направление развития Германии в ближайшие годы". "В связи с этим каждый голос имеет значение", - сказал он.

Его конкурент из Социал-демократической партии (СДПГ) Германии Олаф Шольц проголосовал в Потсдаме. Он заявил, что рассчитывает на сильный результат СДПГ, который позволит ему стать следующим канцлером ФРГ.

Парламентские выборы проходят в воскресенье в ФРГ. Победившая партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики. Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между ХДС/ХСС и СДПГ.