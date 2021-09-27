Глава МИД ФРГ Маас получил прямой мандат в Бундестаге

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ социал-демократ Хайко Маас выиграл дуэль у министра экономики и энергетики Петера Альтмайера, члена Христианско-демократического союза (ХДС), обойдя его в избирательном округе Саарлуи и получив прямой мандат в Бундестаге. Данные голосования привела в воскресенье местная избирательная комиссия.

В Германии используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Маас получил в округе посредством прямого голосования поддержку 36,7% избирателей, в то время как Альтмайер - 28%. Это была единственная дуэль действующих министров на выборах в Бундестаг. При этом по итогам голосования в 2017 году все было наоборот: тогда выиграл Альтмайер. Сейчас же он может пройти в Бундестаг только по партийным спискам.

Другая интересная борьба была в Потсдаме. Там кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц одержал победу по первым голосам над своей конкуренткой из "Зеленых" Анналеной Бербок. Он получил 34% голосов, в то время как Бербок - 18,8%.

В воскресенье в Германии прошли парламентские выборы. Согласно данным экзитполов, опубликованных телеканалами АРД и ЦДФ, победу с минимальным преимуществом одерживают социал-демократы, блок ХДС/ХСС занимает второе место, "Зеленые" - третье.