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В США заявили, что Афганистану после захвата власти удалось избежать гражданской войны

Однако в ближайшее время в стране необходимо сформировать инклюзивное правительство, считает спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад назвал положительным моментом тот факт, что афганский народ после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) избежал гражданской войны. Своим мнением он поделился в интервью вещающему из Кабула телеканалу Ariana News, которое было распространено вечером в понедельник.

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"Война окончена. Многие афганцы и представители мирового сообщества опасались, что в Кабуле вспыхнет война, подобная той, что мы видели после вывода советских войск. <...> Но этого не произошло, и я считаю это позитивным моментом", - подчеркнул американский спецпредставитель.

Между тем во избежание внутреннего конфликта в дальнейшем, по его словам, в Афганистане в ближайшее время должно быть сформировано инклюзивное правительство. "В этой связи на талибах лежит очень большая ответственность. Если они сдержат все свои обещания, это позитивно скажется на будущем страны", - резюмировал Халилзад.

Говоря о причинах стремительного захвата власти радикалами в Афганистане, американский эмиссар указал на серьезные разногласия, имевшие место на переговорах между прежним руководством страны и представителями "Талибана". "Афганское правительство желало, чтобы талибы были интегрированы в него, а не формировали новый кабмин. <...> Часть талибов же хотела повторения "эмирата", который они создали в 1990-е годы, а некоторые из них выступали за новое инклюзивное правительство", - подчеркнул он, добавив, что афганские власти во главе с президентом Ашрафом Гани ошибочно полагали, что "Талибан" в конце концов согласится на их условия.

Халилзад уточнил, что новое коалиционное афганское руководство с участием радикалов напоминало бы правительство национального единства, сформированное после президентских выборов 2014 года, когда Гани и Абдулла Абдулла разделили властные полномочия в стране.

Спецпредставитель США также рассказал, что талибы предлагали Гани остаться в Кабуле, чтобы осуществить мирную передачу власти. По его мнению, если бы это произошло, имя Гани "было бы золотыми буквами вписано в историю Афганистана".

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