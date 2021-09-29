Белый дом: сохранение войск США в Афганистане означало бы продолжение войны с талибами

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Возможное сохранение части американского воинского контингента в Афганистане означало бы продолжение войны с движением "Талибан" (запрещено в России), а президент США Джо Байден не собирался давать согласие на дальнейшее ведение этой операции. С таким заявлением выступила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя высказывания высших чинов Пентагона о том, что Байдену в свое время рекомендовали не выводить полностью американские войска из Афганистана.

"Был спектр мнений, представленных президенту, его команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, как подтверждается сегодняшними показаниями [Конгрессу США со стороны должностных лиц Пентагона]", - отметила представитель Белого дома.

"Было также ясно, и ясно ему [Байдену], что это не будет долгосрочной рекомендацией - необходимость эскалации, увеличения численности войск [США в Афганистане]. Это бы также означало войну с [движением] "Талибан", потенциальные потери [среди американских военнослужащих]. И президент просто не был готов принимать такое решение. Он не считал, что это отвечает интересам американского народа, интересам наших войск", - подчеркнула Псаки. "Еще было ясно то, - убеждена пресс-секретарь, - что <...> это не стало бы устойчивым, долгосрочным присутствием войск".

Псаки несколько раз признала, что Байдену передавался "спектр рекомендаций", касавшихся возможных дальнейших действий в Афганистане. "Я не буду с этой трибуны излагать такие детали. Это частные разговоры, советы президенту США. В конечном счете, независимо от содержания советов, речь идет о его решении, он главнокомандующий, он президент, он решает, что отвечает национальным интересам. И он считает, что нам следует завершить войну [в Афганистане]", - сказала представитель Белого дома. Одновременно она, по сути, отрицала, что Байден вводил в заблуждение сограждан, когда заявлял ранее об отсутствии рекомендаций о сохранении части американского воинского контингента в Афганистане.

Байден ранее утверждал, что никто из американского генералитета не призывал его оставить в Афганистане какую-то часть войск США. В интервью телекомпании ABC 18 августа глава вашингтонской администрации заверял, что не получал рекомендаций такого рода от командования Вооруженных сил (ВС) США и других своих советников, курирующих вопросы национальной безопасности. "Нет, никто мне этого не говорил, насколько мне помнится", - заявлял тогда глава Белого дома. Между тем председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил во вторник, что призывал оставить в Афганистане 2,5 - 3,5 тыс. американских военнослужащих. В аналогичном ключе высказался и глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.