МВБ США отказало в приеме чартера из Кабула с американцами на борту

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США отказало во вторник в предоставлении разрешения на посадку в одном из аэропортов страны чартерному рейсу из Кабула, на борту которого находились более 100 эвакуированных из Афганистана американских граждан и лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США. Об этом со ссылкой на заявление представителя группы Project Dynamo, организовавшей этот перелет, Брайана Стерна сообщило в во вторник вечером агентство Reuters .

"Они [в МВБ] не предоставят чартерному рейсу право на выполнение международного перелета и приземление в аэропорту США", - сказал Стерн агентству.

Он рассказал, что его группа арендовала самолет у частной афганской авиакомпании Kam Air, который доставил из Кабула в аэропорт Абу-Даби (ОАЭ) 117 человек, 59 из которых - дети. Конечным пунктом этого перелета, как планировалось, должен был стать один из аэропортов США, так как подавляющее большинство пассажиров этого рейса являются жителями Соединенных Штатов, но, по словам Стерна, по истечении 14 часов ожидания в Абу-Даби американские власти так и не предоставили чартеру разрешения на посадку в США.

В МВБ, передает агентство, пока никак не прокомментировали случившееся. Некий же неназванный представитель американской администрации сообщил Reuters, что там ничего не известно об этом перелете. Но обычно, сказал он, у американских властей уходит некоторое время на проверку запроса на предоставление посадки чартерному рейсу на территории страны.

Согласно официальным данным, ВС США эвакуировали из Афганистана свыше 124 тыс. человек, несколько десятков тысяч из которых в настоящее время находятся на американских военных базах в разных штатах страны.