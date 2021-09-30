И.о. премьера Афганистана приказал талибам покинуть частные владения

ТАСС, 30 сентября. Назначенный премьер-министром сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) афганского правительства мулла Мохаммад Хасан Ахунд приказал всем сторонникам талибов незамедлительно покинуть частные владения и вернуться на базы движения. Об этом говорится в указах и.о. премьера Афганистана, опубликованных на портале "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства).

В распоряжениях Ахунда отмечается, что "все сотрудники [созданных талибами] министерств обороны, внутренних дел, а также служб разведки, которые проживают в частных домах, должны покинуть их и переехать в военные центры и на базы подразделений, в которых они числятся".

Кроме того, и.о. премьер-министра Афганистана запретил сторонникам "Талибан" "входить в дома и на территории частных предприятий в Кабуле и его пригородах под предлогом обыска транспортных средств или другой техники". Своим указом Ахунд также запретил "вывозить из частных домов и предприятий транспорт и любое оборудование".