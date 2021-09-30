Лукашенко назвал выдумкой Запада вопрос о вхождении Белоруссии в состав России

МИНСК, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ на повестке дня не стоит вообще, руководства двух стран достаточно умны, чтобы создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования. Об этом, как сообщает агентство БелТА, Лукашенко сказал в четверг в интервью CNN.

"Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, - сказал глава государства. - Такой вопрос [о вхождении в состав России] в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят".

Президент Белоруссии также рассчитывает, что в случае конфликта вся западная часть Вооруженных сил (ВС) РФ будет поддерживать Белоруссию.

"У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия, - сказал Лукашенко. - И в случае конфликта, мы это не скрываем, нас вся западная часть Вооруженных сил России будет поддерживать. Я вас не пугаю. Я просто вам напоминаю то, о чем мы постоянно говорим".