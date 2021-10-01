В офисе Зеленского назвали местью Михаилу Саакашвили его задержание в Грузии

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Офис президента Украины расценивает задержание в Грузии Михаила Саакашвили как месть по отношению к политику. Об этом заявил в пятницу советник главы президентского офиса Михаил Подоляк.

"Новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили нельзя воспринимать как что-то нормальное. Особенно тот жесткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определенном мотиве мести по отношению к Саакашвили", - сказал Подоляк в комментарии агентству РБК-Украина.

Он подтвердил, что украинские дипломаты "уже выясняют все детали случившегося". "Наше посольство в Грузии не получило сразу официальных разъяснений, однако наши консулы, несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Саакашвили", - отметил Подоляк.

По его словам, украинские государственные институты "внимательно следят за ситуацией". "В Министерство иностранных дел Украины приглашен представитель посольства Грузии на Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания", - добавил советник председателя президентского офиса.

Ранее в пятницу пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил в Facebook, что президент обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации.