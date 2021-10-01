МИД Грузии опроверг вызов грузинского посла в Киеве из-за задержания Саакашвили

ТБИЛИСИ, 1 октября. /ТАСС/. МИД Украины в связи с арестом экс-президента Михаила Саакашвили вызвал не посла Грузии, а лишь дипломата посольства. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Грузии.

"Посол Грузии на Украине не вызван в МИД. В ведомстве проведет встречу дипломат посольства, который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины", - сказано в заявлении.

Спикер украинского МИД Олег Николенко в пятницу сообщил, что посол Грузии на Украине приглашен в МИД страны в связи с задержанием Саакашвили.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми, однако в МВД Грузии тогда заявили ТАСС, что, по имеющейся в ведомстве информации, он не пересекал государственную границу.