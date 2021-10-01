{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Задержание Саакашвили в Грузии

Депутат Рады обратилась к Зеленскому с просьбой защитить задержанного в Грузии Саакашвили

Елизавета Ясько напомнила, что политик - гражданин Украины

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Депутат фракции украинской партии "Слуга народа" в Верховной раде Елизавета Ясько призвала некоторые ведомства страны и лично главу государства Владимира Зеленского защитить задержанного в Тбилиси экс-президента Грузии, главу исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

На эту тему
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

"Обращаюсь к министерству иностранных дел, офису президента Украины, посольству Украины в Грузии, Владимиру Зеленскому. <...> Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать своих граждан", - написала она на своей странице в Facebook и разместила видео, записанное, по ее словам, до отъезда Саакашвили в Грузию. На видеоролике она сидит рядом с Саакашвили, который рассказывает, что "они вместе".

Ясько также обратилась с просьбой о содействии к постпредствам Украины при ООН и Совете Европы, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси, а также к главе правительства Украины Денису Шмыгалю.

После сообщений о задержании Саакашвили пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации. По словам Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне для разъяснения обстоятельств и причин такого шага.

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичЗадержание Саакашвили в Грузии
Задержание Саакашвили в Грузии
Пресс-служба Саакашвили заявила, что он вернулся в Грузию, чтобы отстоять будущее страны
В офисе напомнили, что ранее в своих видеообращениях экс-президент призывал всех граждан Грузии прийти на выборы в местные органы власти
Читать полностью