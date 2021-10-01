Депутат Рады обратилась к Зеленскому с просьбой защитить задержанного в Грузии Саакашвили

"Обращаюсь к министерству иностранных дел, офису президента Украины, посольству Украины в Грузии, Владимиру Зеленскому. <...> Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать своих граждан", - написала она на своей странице в Facebook и разместила видео, записанное, по ее словам, до отъезда Саакашвили в Грузию. На видеоролике она сидит рядом с Саакашвили, который рассказывает, что "они вместе".

Ясько также обратилась с просьбой о содействии к постпредствам Украины при ООН и Совете Европы, посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси, а также к главе правительства Украины Денису Шмыгалю.

После сообщений о задержании Саакашвили пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили и тоном заявлений Тбилиси о возможном развитии ситуации. По словам Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне для разъяснения обстоятельств и причин такого шага.