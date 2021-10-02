Жители Тбилиси спокойно восприняли задержание Саакашвили

ТБИЛИСИ, 2 октября. /ТАСС/. Ситуация в Тбилиси после того как было заявлено об аресте экс-президента Грузии Михаила Саакашвили спокойная. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС. Общественный транспорт и все городские службы работают в штатном режиме. Каких-либо массовых собраний людей на улицах города нет. В регионах страны люди тоже не планируют митингов.

Обстановка спокойная также и около тюрьмы города Рустави, расположенного в нескольких десятках километрах от Тбилиси, куда был доставлен политик сразу после ареста. Сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, стали стихийно собираться у пенитенциарного учреждения в пятницу вечером, однако вскоре разошлись.

От призывов к проведению акций протеста в поддержку Саакашвили воздерживаются и оппозиционные политики. Они просят людей лишь сходить на избирательные участки, ведь в субботу в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Жителям страны предстоит выбрать городские и районные собрания, а также мэров в 64 муниципалитетах. Оппозиция надеется победить на выборах и тем самым начать процедуру освобождения Саакашвили.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент сейчас находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину спустя восемь лет после отъезда специально к выборам в местные органы власти, которые пройдут 2 октября.

Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 года по ноябрь 2013 года и покинул страну за несколько дней до истечения срока президентских полномочий. Сразу после этого в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В частности, суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани и к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. 1 октября экс-президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми.