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Задержание Саакашвили в Грузии

В МИД Украины заявили, что предоставят поддержку задержанному в Грузии Саакашвили

Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что у главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины есть гражданство страны

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Украина предоставит необходимую поддержку задержанному в Грузии главе исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаилу Саакашвили, так как он имеет гражданство страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Это наш гражданин, мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову, с ним все это будет обсуждаться", - прокомментировал он ситуацию украинскому изданию "Лига".

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Он находится в тюрьме города Рустави. До этого Саакашвили объявил, что приурочил возвращение на родину спустя восемь лет после отъезда именно к выборам в местные органы власти, которые проходят в субботу.

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УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичКулеба, Дмитрий ИвановичЗадержание Саакашвили в Грузии
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