МИД Южной Осетии заявил, что Цхинвал имеет право потребовать выдачи Саакашвили

ЦХИНВАЛ, 2 октября. /ТАСС/. Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, за преступления, совершенные против югоосетинского народа в ходе вооруженных конфликтов в 2004-2008 годах, заявил глава МИД республики Дмитрий Медоев журналистам в субботу.

"Южная Осетия имеет право потребовать выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили - по месту совершения преступлений. Я имею в виду преступления 2004 и 2008 годов, согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года", - сказал Медоев.

Он подчеркнул, что "Саакашвили в Южной Осетии ждет справедливый суд и решение будет соответствующим".

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Южной Осетии будет добиваться привлечения к ответственности Саакашвили и других подозреваемых в организации нападения на столицу республики Цхинвал и другие населенные пункты в августе 2008 года. Они объявлены в международный розыск.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В последнее время Саакашвили, имеющий украинское гражданство, проживал на Украине. В ходе подготовки к муниципальным выборам 2 октября он неоднократно заявлял о намерении приехать в Грузию, несмотря на грозящий ему там арест. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент сейчас находится в тюрьме города Рустави.