Байден рассчитывает, что республиканцы в Сенате поддержат приостановку лимита госдолга США

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает на то, что американские сенаторы из числа республиканцев согласятся поддержать инициативу, направленную на приостановку действия лимита государственного долга. Об этом он заявил в субботу журналистам.

Споры о долгах и дефолте: не сорвутся ли американцы с финансового обрыва

Американский лидер выразил надежду, что "республиканцы проявят ответственность и не откажутся поднимать лимит госдолга". Он подчеркнул, что республиканцам в Сенате Конгресса США не следует блокировать законопроект путем захвата трибуны и целенаправленного затягивания дебатов.

"Это будет совершенно бессовестно", - считает Байден. "Я надеюсь, что этого не произойдет", - добавил он. Как сообщил в субботу Белый дом, президент в выходные дни продолжит консультации с законодателями по ряду инициатив.

В среду Палата представителей Конгресса одобрила приостановку действия лимита государственного долга до 16 декабря 2022 года. Теперь законопроект должен будет рассмотреть Сенат. Американские СМИ с большой степенью вероятности прогнозируют, что там он не пройдет из-за противодействия республиканцев.

Ранее другой законопроект - о приостановке действия лимита госдолга до конца 2022 года и временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года - был одобрен Палатой представителей, но затем не прошел процедурное голосование в Сенате из-за препон со стороны республиканцев. Тогда демократы предприняли новую попытку приостановить лимит госдолга, разделив две эти инициативы: они вновь вынесли на голосование в Палате представителей вопрос о госдолге, но уже без привязки к временному финансированию федерального правительства.

Угроза дефолта

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее сообщила в письме американским законодателям, что ресурсы возглавляемого ею ведомства будут полностью исчерпаны вскоре после 18 октября, если Конгресс к этой дате не поднимет потолок государственного долга или же не приостановит лимит заимствований во избежание дефолта. Она призвала законодателей принять меры "как можно скорее".

До этого Йеллен многократно предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.

Республиканцы в Конгрессе обещали принять все возможные меры, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивают на том, чтобы Байден и демократы уменьшили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг $22 трлн в августе 2019 года, и его рост был приостановлен до конца июля 2021 года. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины.