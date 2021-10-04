Власти Северной Македонии считают необоснованной высылку своего дипломата из России

ЗАГРЕБ, 4 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Северной Македонии считает, что объявление персоной нон грата сотрудника посольства в Москве не может являться справедливым ответом на аналогичные действия в отношении сотрудника посольства РФ. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"Решение Министерства иностранных дел России о высылке дипломата, который недавно был делегирован в Российскую Федерацию, является ответным политическим решением без каких-либо оснований", - заявили в министерстве. В дипломатическом ведомстве уточнили, что при высылке российского дипломата были представлены якобы зарегистрированные доказательства его действий в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. "Следовательно, сегодняшний шаг российской стороны совершенно не обоснован и негативно скажется на попытках улучшить отношения между двумя странами", - заключили в МИД.

Как ранее сообщили в российском министерстве иностранных дел, временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации Оливера Чаушевская-Димовская была приглашена 4 октября в МИД России, где ей была вручена нота министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Эта мера является ответом на принятое в августе северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

10 июня Чаушевская-Димовская также получила ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве. Это была ответная мера на принятое в мае северомакедонской стороной решение объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Скопье.

В МИД России отмечали, что "северомакедонская администрация продолжает двигаться по конфронтационному пути, не обращает внимания на тот факт, что подобные шаги наносят ущерб двусторонним отношениям".