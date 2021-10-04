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Пашинян планирует в ближайшие дни встретиться с Путиным

В 2021 году президент РФ и премьер-министр Армении провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшие дни планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворкян.

"В ближайшие дни запланирована встреча Пашиняна и Путина, о сроках сообщим дополнительно", - отметила она.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о подготовке визита Пашиняна в Россию. "Ожидается [визит Пашиняна в РФ]. Личная встреча [с Путиным] готовится", - сказал представитель Кремля.

В нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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