Керри заявил, что Байден прилагает необходимые усилия для улучшения отношений с Францией

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Глава Соединенных Штатов Джо Байен намерен добиваться улучшения отношений с Францией. Об этом спецпредставитель президента США по климату Джон Керри заявил в вечером в понедельник в интервью телеканалу BFMTV после переговоров в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Заверяю вас, что американский президент полностью верен идее улучшения американо-французских отношений и действует в этом направлении. Он намерен оставить мелкие проблемы, возникшие в наших отношениях, в стороне и смотреть в будущее. Сам я абсолютно уверен, что доверие между нашими странами можно восстановить", - сказал Керри.

"Я, конечно, понимаю недовольство французской стороны, и президент Байден задавал мне вопросы на этот счет, требуя уточнений. Я дал ему описание сложившейся ситуации. Он не был в курсе того впечатления о США, которое сложилось у французов", - сообщил также политик.

Скандал с подводными лодками

Говоря о ситуации, Керри подчеркнул, что произошедшее - "это не предательство [как это квалифицировал официальный Париж], а просто отсутствие должной коммуникации между странами". "И государственный секретарь Энтони Блинкен уже сделал соответствующее заявление на эту тему", - напомнил он.

Отвечая на вопрос, насколько повлиял на отношения между Вашингтоном и Парижем скандал с подводными лодками, Керри сказал: "У США с Францией существуют дипломатические связи, которые по своим масштабам гораздо больше этого события. Я, проводя в понедельник переговоры с президентом Макроном, думал о том, что у наших стран существует согласие и что перед нами еще очень много дел, которые предстоит совершить вместе".

"Франция исторически является крупной страной-лидером, она написала много страниц в мировой истории, причем немало из них наши страны написали вместе. Мы разделяем общие ценности стремления к свободе и справедливости. Все это гораздо сильнее, чем те разногласия, которые возникли в последние дни", - подчеркнул Керри. .

"Заверяю вас, и скоро вы сами в этом убедитесь, что Джо Байден хочет провести встречу с Макроном", - заявил политик. "Я уверен, что самые крупные проблемы, перед которыми мы стоим, то есть вопросы о ядерном оружии, цифровых войнах, проблемы климата, экономических трудностей, существующих в мире, в особенности у слаборазвитых странах, - именно они и будут доминировать в наших отношениях. Нам предстоит сделать огромную работу, и мы не можем позволить себе терять время с какой-то временной проблемой, далее которой мы явно скоро продвинемся", - подчеркнул Керри.

Он сообщил, что его переговоры с Макроном прошли в понедельник успешно. "Мы разговаривали как друзья. Никакой напряженности не наблюдалось", - заверил спецпредставитель президента США.