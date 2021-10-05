Новый премьер Японии провел первый телефонный разговор с президентом США

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил во вторник журналистам о первом с момента его избрания телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Это был первый разговор Кисиды с лидером иностранного государства на посту премьера. По его словам, разговор, продлился около 20 минут. "Мы подтвердили готовность продолжить укреплять японско-американский альянс, работать над реализацией концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - отметил Кисида. Новый премьер Японии также подчеркнул, что в разговоре Байден подтвердил обязательства защищать Японию в соответствии с 5-й статьей договора о безопасности и что они распространяются на острова Сенкаку (Дяоюйдао)

Стороны, по словам Кисиды, также условились продолжить сотрудничество по вопросам, связанным с Китаем, КНДР, борьбой с коронавирусом. "Мы также договорились при общении называть друг друга Джо и Фумио и как можно скорее провести личную встречу", - улыбаясь, добавил новый глава японского правительства.

Ранее Байден также направил японскому премьеру поздравление по случаю его избрания, в котором выразил надежду на укрепление сотрудничества между двумя странами.

Обе палаты японского парламента в понедельник большинством голосов избрали Кисиду новым, 100-м по счету премьер-министром Японии. 29 сентября он занял должность председателя правящей Либерально-демократической партии. Выборы нового руководителя прошли в связи с истечением полномочий Ёсихидэ Суги, который был назначен на этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ.