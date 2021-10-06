Парламент Бразилии вызвал глав ЦБ и Минэка для объяснения в связи с "Досье Пандоры"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 октября. /ТАСС/. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес и председатель Центрального банка страны Роберту Кампус Нету должны будут объяснить парламентариям ситуацию с наличием у них офшорных активов, о которых написали СМИ по итогам журналистских расследований под названием "Досье Пандоры" (Pandora Papers). Об этом сообщила во вторник пресс-служба Национального конгресса.

Так, обоих пригласили дать свои объяснения в комиссии Сената по аудиту и контролю, а также по экономическим вопросам. "Нет ничего незаконного во владении офшорами. Однако мы отмечаем недопустимость того, что руководители учреждений денежно-кредитной и экономической политики, от которых зависит курс доллара [к бразильскому реалу], совершали [финансовые] операции за рубежом. По моему мнению, это противоречит этике, морали и представляет громадный конфликт интересов, в особенности в свете текущей неконтролируемой инфляции, которую переживает наша страна, вызванной в том числе девальвацией национальной валюты", - приводит пресс-служба слова инициатора приглашения, сенатора Рандольфа Родригеса.

Помимо верхней палаты парламента, Гедесу предстоит также объясниться перед депутатами, вызвавшими его на заседание комиссии по вопросам труда, управления и государственной службы. Парламентарии полагают, что Гедес мог использовать служебную информацию для совершения коммерческих сделок с использованием своих офшорных структур в целях получения прибыли.

Как пояснили пресс-службы глав Минэка и ЦБ, сведения о наличии у них офшорных фирм были задекларированы в установленном законом порядке в налоговых органах, а сами чиновники, длительное время проработавшие в частном финансовом секторе, не участвуют в управлении принадлежащими им зарубежными активами с момента перехода на госслужбу.