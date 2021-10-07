СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА"

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" за разжигание национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни. Об этом сообщило в четверг следственное ведомство страны.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Беларуси", - отметили в СК республики.