{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников "ТУТ БАЙ МЕДИА"

Дело возбудили за разжигание розни

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" за разжигание национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни. Об этом сообщило в четверг следственное ведомство страны.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Беларуси", - отметили в СК республики.

Теги
Белоруссия
Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Раде
Руслан Стефанчук рассматривается как возможный кандидат на должность спикера парламента
Зеленский освободил Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в Раде
Читать полностью