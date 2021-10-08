Суд Лондона перенес на 1 ноября рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США

ЛОНДОН, 8 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Рассмотрение дела об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которое должно было состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 14 октября, перенесено на 1 ноября. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Теперь административное рассмотрение дела запланировано на 1 ноября", - сказала представитель суда.

В конце февраля 2020 года налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в £20 млн ($28 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределы Лондона и его окрестностей.