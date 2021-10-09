Президент Чили заявил об отсутствии оснований для расследования на основе "Досье Пандоры"

"Мы не разделяем решение, объявленное сегодня прокуратурой, о начале расследования дела, которое уже было известно и рассмотрено судом", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на его странице в Twitter.

Глава государства отметил, что прокуратура и суды нескольких инстанций уже расследовали обстоятельства продажи рудника Dominga, располагая всеми данными об условиях сделки, и не нашли состава преступления. "Я абсолютно уверен, что органы правосудия вновь подтвердят отсутствие нарушений и мою полную невиновность", - сказал глава государства. По его словам, он "как президент Чили никогда не предпринимал никаких действий, связанных с рудником Dominga".

Пиньера выступил с заявлением после того, как Генпрокуратура сообщила о начале расследования в отношении главы государства по подозрению в "получении взятки и налоговых преступлениях при продаже рудника Dominga". Как отмечалось в сообщении ведомства, в докладе антикоррупционного подразделения говорится, что "события, о которых стало известно, не были предметом проводившихся до этого уголовных расследований".

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 октября опубликовал архив документов, получивший название "Досье Пандоры". Чилийское СМИ "Сипер", входящее в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года во время первого президентского срока Пиньеры его семья продала долю в руднике Dominga за $152 млн. Часть сделки была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последней из которых зависела от того, объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной.

Чилийская оппозиция уже заявила, что намерена инициировать процедуру импичмента Пиньеры.