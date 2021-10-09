Оппозиция намерена провести в Тбилиси митинг за освобождение Саакашвили

ТБИЛИСИ, 9 октября. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, планирует провести митинг в Тбилиси на площади Свободы с требованием освободить политика из тюрьмы. Об этом в субботу сообщил глава партии Ника Мелия, выступая на митинге в городе Зугдиди.

"Нас должно собраться столько, сколько не было за последние 10 лет. Долгом "Национального движения", нашим долгом является то, чтобы Михаил Саакашвили не был там, где ему не место", - сказал Мелия. Выступление транслировалось на странице партии в Facebook.

Политик призвал и другие оппозиционные партии присоединиться к митингу, запланированному на 14 октября. Мелия вместе со сторонниками в Зугдиди протестует против пересчета голосов избирателей на одном из участков, в результате которого "Единое национальное движение" потеряло большинство в горсовете по итогам выборов в местные органы власти 2 октября.

Экс-президента задержали в Грузии 1 октября. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави. Саакашвили считает себя политическим заключенным.