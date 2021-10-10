В Британии заявили, что конфликта интересов при рассмотрении проекта Виктора Федотова нет

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг не видит конфликта интересов при рассмотрении проекта компании Aquind, ожидающей от британских властей разрешения на строительство подводной ЛЭП. В воскресной программе вещательной корпорации Би-би-си " Шоу Эндрю Марра " Квартенг заявил, что не считает необходимым возвращать пожертвования, полученные правящей Консервативной партией от владельца Aquind Виктора Федотова и ее директора Александра Темерко.

"Я буду следовать рекомендациям чиновников, которые никак не скомпрометированы и не получали средств от этих предпринимателей", - заявил министр, отвечая на вопрос о том, будет ли ожидаемое решение дать проекту Aquind зеленый свет полностью беспристрастным.

Aquind, принадлежащая бывшему вице-президенту нефтяной компании "Лукойл", родившемуся в СССР бизнесмену Виктору Федотову, планирует проложить линию электропередачи между Соединенным Королевством и Францией стоимостью £1,2 млрд ($1,63 млрд). Ожидается, что решение по этому проекту будет принято на следующей неделе.

"Мы полагаемся на официальные рекомендации [компетентных органов]. Будучи министром, я получу рекомендации по поводу того, стоит ли одобрить этот проект или отклонить поступившую заявку, и буду ими руководствоваться. Для меня было бы некорректно заранее говорить о том, в какую сторону склоняется чаша весов", - добавил Квартенг, подчеркнув, что в целом выступает за объединение британских энергосетей с континентальными, так как это позволяет королевству импортировать энергию, вырабатываемую атомными электростанциями Франции, способствуя сокращению выбросов парниковых газов.

О том, что Федотов является владельцем Aquind, стало известно в августе прошлого года. Британские газеты тогда указывали на то, что спонсорами тори является и он сам, и директор компании, бывший вице-президент нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, покинувший РФ в 2011 году. Каждый из них за последние годы перечислил Консервативной партии около £700 тыс. ($950 тыс. по текущему курсу). Среди получателей пожертвований The Times называла нескольких членов кабмина, включая главу Минфина Риши Сунака и экс-министра по делам бизнеса Алока Шарму.

Британские СМИ вновь обратили внимание на Федотова в связи с тем, что его имя упоминается в "Досье Пандоры" - крупном архиве финансовых документов, содержащем сведения об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей, который был обнародован Международным консорциумом журналистских расследований.