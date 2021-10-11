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Новый канцлер Австрии заявил, что будет тесно сотрудничать с Курцем в своей работе

Александер Шалленберг также назвал обвинения в коррупции в отношении Себастьяна Курца "ложными"

ВЕНА, 11 октября. /ТАСС/. Новый канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил в понедельник, что будет тесно сотрудничать с лидером Австрийской народной партии (АНП) Себастьяном Курцем.

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"Я, разумеется, буду тесно сотрудничать с Себастьяном Курцем, главой фракции АНП, крупнейшей партии в парламенте, которая при нем успешно победила на двух парламентских выборах. Все остальное было бы абсурдом с точки зрения политики и демократии", - подчеркнул Шалленберг, выступая перед журналистами.

Новый канцлер также назвал "ложными" звучащие в отношении Курца обвинения в коррупции. "Я уверен, что в конце концов они такими (ложными - прим. ТАСС) окажутся", - добавил он.

Шалленберг сообщил, что никогда не ожидал и даже не хотел быть удостоенным чести выступать в качестве федерального канцлера Австрии. По словам Шалленберга, сейчас правительству необходимо продолжить реализацию коалиционной программы АНП и "Зеленых".

Шалленберг сменил на посту канцлера Курца, который оставил этот пост из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
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