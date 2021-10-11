ХДС созовет комиссию для анализа результатов выборов в Бундестаг и предвыборной кампании

БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Христианско-демократический союз (ХДС) Германии создаст комиссию, которая займется изучением просчетов, допущенных в период предвыборной кампании, и анализом результатов, достигнутых на выборах в Бундестаг, которые прошли 26 сентября. Кроме того, в свете итогов голосования будет полностью переизбрано федеральное правление партии, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак.

но канцлерство ему пока не гарантировано

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"Мы создадим комиссию для анализа результатов выборов, но, прежде всего, предвыборной кампании", - сказал он. "Сегодня президиум и правление ХДС приняли единогласное решение, что будет полностью заново избрано федеральное правление", - отметил Цимиак.

Генсек сообщил, что 2 ноября будет принято решение по вопросу о привлечении рядовых членов ХДС к голосованию по кандидатуре руководства христианских демократов. 30 октября ХДС проведет конференцию председателей окружных подразделений ХДС.

Ранее лидер партии Армин Лашет сигнализировал о готовности уйти в отставку с поста председателя ХДС. В партии подвергли резкой критике позицию во время предвыборной кампании младшего партнера консервативного блока - Христианско-социального союза Баварии - и его лидера Маркуса Зёдера, который сначала претендовал на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС, но затем уступил в пользу Лашета.

На прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг победила Социал-демократическая партия Германии с 25,7%, ХДС/ХСС получил всего 24,1%, показав худший результат в своей истории. Либеральная Свободная демократическая партия набрала 11,5% голосов, "зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.

Блок ХДС/ХСС, несмотря на второе место, стремится создать правящую коалицию с либералами и "зелеными", однако последние приняли решение сначала провести переговоры о возможности формирования будущего кабмина с социал-демократами, де-факто отклонив предложение консерваторов о таком альянсе.