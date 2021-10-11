В Грузии начали сбор подписей за освобождение Саакашвили

ТБИЛИСИ, 11 октября. /ТАСС/. Петиция на имя президента и правительства Грузии создана в понедельник жителями республики на платформе гражданских инициатив manifest.ge с требованием освобождения бывшего главы государства Михаила Саакашвили.

"Не имеет значения, нравится вам Михаил Саакашвили или нет. Тут главным является вопрос, на который у нас у всех уже есть ответ: есть ли в Грузии независимое правосудие, свободен ли рядовой судья от политического влияния, и можем ли мы правительственной команде [Бидзины] Иванишвили (основатель правящей партии Грузии - прим. ТАСС) доверить суд над третьим президентом Грузии?" - говорится в тексте петиции.

За освобождение Саакашвили уже поставили свои подписи более 2,4 тыс. человек. Как указано на сайте, необходимо собрать подписи 10 тыс. человек, после чего петиция будет перенаправлена адресатам. Согласно грузинскому законодательству, петиция по тому или иному вопросу носит консультативный характер и не обязывает государство принимать какие-либо решения.

В понедельник в интернете появилась еще одна петиция под названием freemisha.ge, созданная сторонниками Саакашвили. Там также проходит сбор подписей, однако пока неизвестно, сколько человек требуют освобождения бывшего грузинского лидера.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Экс-президент арестован и в настоящий момент находится в тюрьме города Рустави. Он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным.