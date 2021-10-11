{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КНДР завершила работу по формированию потенциала сдерживания

КНДР завершила работу по формированию потенциала сдерживания - постпред при ООН.

Новость дополняется

Теги
КНДР
Генсек ООН заявил о снижении числа инцидентов в ходе гуманитарных операций в Афганистане
Читать полностью