Партия Порошенко заявила в прокуратуру о преступлениях в Укрэксимбанке и Приватбанке

КИЕВ, 11 октября. /ТАСС/. Партия "Европейская солидарность", лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко, подала два заявления в офис генерального прокурора: первое касается кредита в размере $60 млн, выданного государственным Укрэксимбанком, второе - украденных у Приватбанка средств, о чем говорится в "Досье Пандоры". Об этом в понедельник сообщил депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов.

"Мы подаем как народные депутаты заявление о преступлении в офис генерального прокурора, где мы просим выяснить и четко дать Украине ответ, насколько информация журналистов (опубликовавших "Досье Пандоры" - прим. ТАСС) об этом может быть - грязные украденные средства из Приватбанка, украденные у каждого украинца, - насколько это соответствует действительности", - цитирует Герасимова пресс-служба партии. При этом депутат заявляет, что у него самого "практически нет" сомнений в преступлении, но партия хочет получить ответ правоохранителей.

В "Европейской солидарности" также заявляют, что государственный Укрэксимбанк выдал кредит на $60 млн бизнесмену, который имел активы на неподконтрольных Киеву территориях, и расценивают это как финансирование терроризма. "Это, простите, как называть, когда то ли кумовья, то ли сваты, то ли родственники [президента Украины Владимира] Зеленского причастны напрямую к финансированию терроризма? И мы подаем это заявление о преступлении в офис генерального прокурора <...>. Этот господин Мецгер (глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер - прим. ТАСС) мог сделать это без Зеленского? Что-то я сомневаюсь", - заявил Герасимов. Оба заявления были направлены партией в прокуратуру в понедельник, уточнил он.

Международный консорциум журналистских расследований опубликовал 3 октября выдержки из примерно 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей. Как указывается на сайте базирующейся в Вашингтоне организации, подборка получила общее название "Досье Пандоры". Консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, кроме прочего, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам в 2012 году $40 млн от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским. В досье предполагалось, что перевод денег осуществлялся посредством Приватбанка, совладельцем которого тогда был Коломойский.