Афганская комиссия по правам человека обвинила талибов в притеснении женского населения

КАИР, 11 октября. /ТАСС/. Афганская независимая комиссия по правам человека (АНКПЧ) обвинила захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в притеснении женщин, в частности в отказе им в праве на участие в общественной жизни и на получение образования. Соответствующее заявление опубликовано в понедельник на странице правозащитного органа в Twitter по случаю Международного дня девочек.

"Сегодняшний день является поводом поддержать создание новых возможностей для девочек и повысить осведомленность о неравенстве, с которым они сталкиваются во всем мире. <...> В этом году по сравнению с прошлым в Афганистане в отношении женщин и девочек были широко распространены позорные ограничения и унижения, в результате чего они были лишены всех своих основных прав. Вот уже 23 дня афганские девушки лишены доступа к образованию, работа трудящихся женщин строго ограничена, а их участие в политической жизни повсеместно нарушается", - подчеркивается в заявлении.

Помимо этого, как указали в комиссии, афганские женщины не имеют доступа к питанию, гражданским правам, медицинскому обслуживанию, а также не защищены от дискриминации. "Систематически совершается насилие в отношении женщин, а их собрания в Афганистане всячески пресекаются", - отмечается в сообщении.

В связи с происходящим АНКПЧ "призывает международное сообщество полностью поддержать основные права женщин в Афганистане". Талибы же, по мнению комиссии, "должны прекратить целенаправленную дискриминацию в отношении женского населения".

В сентябре в АНКПЧ заявляли о том, что комиссия сталкивается с огромными трудностями после захвата власти в стране радикалами из-за того, что боевики "Талибана", в частности, присваивают себе имущество сотрудников правозащитного органа и осуществляют нападения на правозащитников.

Взяв под контроль всю территорию страны, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении афганских женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". Например, радикалы ликвидировали существовавшее почти 20 лет министерство по делам женщин, создав вместо него министерство исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного. Это аналог существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов".

О комиссии

АНКПЧ была создана в 2002 году известной афганской общественной деятельницей Симой Самар, которая занимала должность министра по делам женщин в переходном правительстве Афганистана.

Полномочия комиссии были узаконены статьей 58 Конституции Исламской Республики Афганистан, принятой в 2004 году Лойя джиргой (всеафганским советом старейшин). Кроме того, в 2005 году занимавший тогда должность президента страны Хамид Карзай подписал специальный нормативный акт, подтверждающий полномочия АНКПЧ, которая стала постоянным и независимым органом по правам человека.