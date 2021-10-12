Талибы заявили, что НАТО следует говорить с движением уже только на языке дипломатии

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) после своего провала в Афганистане теперь должна разговаривать с захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) только на основе дипломатических принципов. Об этом заявил представитель радикалов, заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид в интервью местному телеканалу Ariana News , которое было распространено вечером в понедельник.

"Генеральный секретарь НАТО [Йенс Столтенберг] какое-то время может чувствовать свою боль и говорить о провалах [Североатлантического альянса], но они (члены НАТО) должны знать, что время для совершения атак [против талибов] прошло. Прошедшие 20 лет доказали, что эти действия не работают и что уже нужно придерживаться дипломатических принципов", - подчеркнул представитель "Талибана".

По его словам, в настоящий момент наиболее актуальным вопросом для талибов и НАТО остается борьба с международным терроризмом. "Очень важно сохранить все наши достижения в борьбе с террористической угрозой. <...> Правительство "Исламского эмирата Афганистан" (используемое "Талибаном" название государства) <...>, как и НАТО, будет внимательно отслеживать попытки воссоздания нацеленных на нас международных террористических групп в Афганистане", - заявил Муджахид.

Говоря о ситуации вокруг прав афганских женщин, он в очередной раз заверил, что такие вопросы, как участие женского населения в общественной жизни, а также предоставление девочкам возможности получать образование, "будет рассматривать специальная комиссия исламских улемов (богословов)".

Операция ВС США и их союзников в Афганистане

7 октября 2001 года США и Великобритания начали в Афганистане контртеррористическую операцию "Несокрушимая свобода" в ответ на атаки 11 сентября 2001 года. В их организации Вашингтон обвинил террористическую сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ), базы которой находились на афганской территории.

К декабрю 2001 года возглавляемая Вашингтоном антитеррористическая коалиция нанесла поражение талибам, выбив их боевиков из Мазари-Шарифа, Кабула и Кандагара. После этого было сформировано переходное правительство, под началом которого в 2004 году была принята новая конституция страны. Талибы с середины 2000-х годов перешли к активным диверсионно-террористическим действиям, осуществляя вооруженные нападения и вылазки на всей территории Афганистана.

К концу 2014 года международная коалиция завершила операцию "Несокрушимая свобода", выведя с афганской территории почти все иностранные подразделения. После этого в стране остался американский контингент численностью 10-12 тыс. человек.