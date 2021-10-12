"КП" изменила на предположительное сообщение об обвинении журналиста Можейко в Белоруссии

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Газета "Комсомольская правда" изменила публикацию на своем сайте о том, что следствие официально предъявило обвинение журналисту "КП в Беларуси" Геннадию Можейко по статьям белорусского УК "Разжигание социальной вражды или розни" и "Оскорбление представителя власти". Теперь в сообщении речь идет о предположительных статьях обвинения и о выводах издания по поводу хода следствия по его делу.

"В понедельник, 11 октября, следствие все-таки предъявило нашему коллеге Геннадию Можейко обвинение. Такой вывод можно сделать по тому, что журналист не вышел на свободу, а по белорусским законам обвинение должно быть вынесено не позднее, чем через 10 суток после задержания. (Можейко был задержан 1 октября. Предположительно Геннадия обвиняют по двум статьям: ст. 130 УК РБ (Разжигание социальной вражды или розни) и ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти)", - сказано в измененном сообщении на сайте газеты.

В понедельник вечером на сайте "Комсомольской правды" сообщалось, что следствие в Белоруссии официально предъявило Можейко обвинение по этим статьям, и был приведен комментарий о том, что следователь принял соответствующее решение в последние часы процессуального срока.

Издание "Комсомольская правда" 5 октября сообщило о закрытии представительства в Минске. В официальном сообщении редколлегии издания отмечалось, что всем сотрудникам закрытого представительства будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях "Комсомольской правды". Ранее МВД Белоруссии сообщало, что правоохранительные органы Белоруссии задержали журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на территории республики после его возвращения из России 1 октября. До этого Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by.